Kolerautbrudd øker i verden

Verdens helseorganisasjon advarte nylig om en bekymringsfull økning i antall kolerautbrudd og bemerket også at sykdommen er blitt mer dødelige. Så langt i år har 29 land rapportert om utbrudd av kolera. Det er en økning fra under 20 for de foregående fem årene til sammen, opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO).

WHO anslår at det er mellom 1,3 og 4,0 millioner tilfeller av kolera på verdensbasis hvert år, og at sykdommen er skyld i opptil 143.000 dødsfall årlig.

Kolera fikk stor internasjonal oppmerksomhet etter det store jordskjelvet i Haiti i 2010. Det var FN-arbeidere som bisto i hjelpearbeidet som tok med seg sykdommen til landet. 10.000 mennesker døde av sykdommen fram til 2019.

I høst – nesten tre år etter Haitis siste bekreftede sykdomstilfelle, har det igjen blitt oppdaget flere tilfeller i hovedstaden Port-au-Prince og i den fattige og overbefolkede bydelen Cite Soleil.

Libanon ble i oktober rammet av landets første kolera-utbrudd på flere tiår. Over 300 tilfeller ble registrert, blant dem flere dødsfall.

Seks regioner i Kenya ble også denne måneden rammet av kolerautbrudd, deriblant hovedstaden Nairobi.

I september ble det for første gang på tolv år registrert et kolerautbrudd i Syria.

Tett befolkede områder

Kolera forekommer oftest i tett befolkede områder med fattigdom, dårlige sanitære forhold og utrygge vannkilder. Risikoen for kolerautbrudd er stor i forbindelse med krig og naturkriser, som etter jordskjelvet i Haiti i 2010. Regntid og oversvømmelser som fører til at latriner oversvømmes og vannkilder forurenses fører også til økt forekomst.

Klimafarene har allerede forverret over halvparten av de hundrevis av kjente infeksjonssykdommene hos mennesker, deriblant kolera viser en studie offentliggjort i tidsskriftet Nature Climate Change tidligere i høst.

Klimaendringene fører til økende antall flom, sykloner, tørke og andre ekstreme værhendelser som reduserer tilgangen til rent vann, og dermed kan skape et ideelt miljø for kolera å trives i.

Akutt infeksjon

Kolera er en akutt diaréinfeksjon forårsaket av en bakterie kalt vibrio cholerae, som overføres gjennom vann eller mat som er forurenset av menneskelig avføring.

Tre fjerdedeler av personer som er smittet viser ingen symptomer, men i 10–20 prosent av tilfellene forårsaker det alvorlig diaré og dehydrering som kan ta livet av et menneske i løpet av få timer hvis den ikke behandles.

Det kan vanligvis behandles med rehydreringsløsninger, men i mer alvorlige tilfeller krever pasienter intravenøs væske og antibiotika.

Bare i India

Frem til 1800-tallet eksisterte kolera bare i Ganges-deltaet i India.

I 1817 spredte sykdommen seg til andre deler av Asia, så vel som Midtøsten og Øst-Afrika, og markerte starten på den første kolera-pandemien.

Millioner av mennesker døde i seks påfølgende pandemier, som alle begynte i Asia og deretter spredte seg til de fire verdenshjørner.

Den siste koleraepidemien i Norge var i 1873.

Vaksiner

WHO har godkjent to orale vaksiner, som gir beskyttelse mot kolera i 2–3 år. Det er mangel på vaksiner, og vaksinene er derfor bestemt til bruk i humanitære nødssituasjoner.

For å få full beskyttelse trengs det to vaksinedoser, men siden etterspørselen for tiden er langt høyere enn tilbudet har WHO anbefalt å gå over til å bruke bare en dose. På den måte varer vaksinebeholdningen lengre, og en dose er langt bedre enn ingen.