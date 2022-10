Uventet økonomisk vekst i Tyskland

Veksten på 0,3 prosent fulgte etter en marginal vekst på 0,1 prosent i foregående kvartal, ifølge det tyske statistikkbyrået.

Veksten skjer trass i fortsatt koronaepidemi, problemer i forsyningskjeden, inflasjon og krigen i Ukraina. Det som ser ut til å ha berget situasjonen den siste tiden, er utsatt etterspørsel og oppsparing fra nedstengningene under epidemien.

Myndighetene sa tidligere denne måneden at de trodde BNP hadde krympet i tredje kvartal, og at de ventet nedgang også i årets siste kvartal og første kvartal neste år før økonomien tar seg opp igjen. To kvartaler med negativ vekst er en utbredt definisjon på resesjon.

En undersøkelse tirsdag viste at næringslivets tillit til framtiden er på sitt laveste nivå på over to år. Særlig er det energisituasjonen foran vinteren som bekymrer, og en økonom, Carsten Brzeski ved ING sier at alt tyder på videre nedgang, og at han ikke ser noen tegn til bedring.