Meldingen er et svar på tweeten til Elon Musk om at «fuglen er befridd», som forstås som at han har fullført kjøpet av meldingstjenesten.

Breton er kommissær med ansvar for det indre marked i EU. Unionen ønsker å innføre regler som skal begrense makten til amerikanske teknologigiganter og tvinge dem til å ta mer ansvar for å hindre spredning av skadelig innhold.

Musk har varslet at han ønsker å gripe minst mulig inn for å begrense ytringer på Twitter. Det er også ventet han vil la USAs tidligere president Donald Trump ta i bruk plattformen igjen. Trump ble utestengt etter at han brukte den til å spre falske anklager om valgfusk og oppildne sine tilhengere til demonstrasjoner som endte med stormingen av Kongressen 6. januar i fjor.