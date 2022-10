24 personer arrestert etter kullgruveeksplosjonen i Tyrkia

I alt 41 gruvearbeidere mistet livet i gruva i provinsen Bartın ved Svartehavet, meldte det statlige nyhetsbyrået Anadolu fredag.

Den statsdrevne kullgruvas leder Cihat Özdemir, nestledere og sjefingeniøren er blant dem som ble arrestert i havnebyen Amasra i Bartin sent torsdag. Politiet leter etter ytterligere en person til, ifølge nyhetsbyrået.

Det var 110 personer inne i gruva i Amasra da metangass trolig forårsaket en eksplosjon fredag. Til sammen 58 ble reddet og minst elleve andre ble såret, noen av dem kritisk.

Tyrkisk påtalemyndighet opplyser at det er gjort beslag i digitalt materiale og dokumenter, vitner er avhørt og et ekspertteam er sendt til stedet for å undersøke eksplosjonen.

I en rapport fra 2019 fremgår det at det ble funnet sikkerhetsmangler ved Bartın-gruva, hevdet opposisjonspartier, og anklaget myndighetene for å ha unnlatt å følge advarsler.

Noen av arbeiderne sa ifølge lokale medier at de hadde jobbet over evne. Andre skal ha klaget på gasslukt på 300 meters dyp i gruva, dager før eksplosjonen.