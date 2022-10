Kaydrov innrømmer tsjetsjenske tap i Ukraina

– 23 mann er døde og 58 er skadd, skrev Kadyrov på Telegram sent torsdag.

Ukrainske kilder har tidligere denne uka opplyst at en tsjetsjensk enhet i Kherson-regionen oppga posisjonen sin via bilder på sosiale nettverk. Det førte til at de ble truffet av artilleriild.

Russiske tjenestemenn oppgir vanligvis ikke tall på egne ofre. I dette tilfellet kan Kadyrov ha utfordret de enda høyere tallene fra ukrainsk side.

Han ba også sine landsmenn om å gjør seg klar for å kjempe i Ukraina. Kadyrov har markert seg som en av de argeste tilhengerne av krigen, og har sendt egne enheter inn i landet.