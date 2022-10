Russiske myndigheter: Forflytting av sivile i Kherson er fullført

– Arbeidet med å organisere det slik at innbyggere kan dra fra den venstre siden av Dnipro til trygge områder i Russland er fullført, skrev Sergej Aksynov på meldingstjenesten Telegram torsdag kveld.

Han la også ut bilder av seg selv og andre representanter for russiske myndigheter under et besøk i området. De russiske okkupasjonsmyndighetene har bedt sivile om å forflytte seg til østsiden av elva Dnipro, samtidig som ukrainske styrker rykker fram.

Ifølge russiske myndigheter har 70.000 sivile dratt fra Kherson den siste uken.

Ukrainske myndigheter har sammenlignet forflyttingen med Sovjets deportasjoner av befolkningsgrupper i årene mellom 1930 og 1952.

Samtidig som russiske myndigheter hevder at forflyttingen er fullført, sa Ukraina fredag at den fortsatte. Videre hevder de at russiske myndigheter forsøker å dekke over det virkelige antallet drepte soldater for ikke å skape panikk.

Den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov har innrømmet store tap i egne rekker i Ukraina. Det skjedde etter at ukrainske kilder tidligere denne uka sa at en tsjetsjensk enhet i Kherson-regionen oppga posisjonen sin via bilder på sosiale nettverk. Det skal ha ført til at de ble truffet av artilleriild.

– 23 mann er døde, og 58 er skadd, skrev Kadyrov på Telegram sent torsdag.