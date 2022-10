Svensk toppolitiker vil ha fellesnordisk forsvar

Hæren skal jobbe sammen innenfor Natos rammer og skal samarbeide om forsvaret av Nordkalotten, sier han til Dagens Nyheter. Norge har fra før inngått en militær samarbeidsavtale med Sverige og Finland der Nordkalotten er definert som området de samarbeider om.

– Vi skal ha en høy ambisjon i Nato og gjøre alt vi kan for å få til bra planlegging i Norden, sier Hultqvist.

– Vi har et felles ansvar. Det er jo et av grunnprinsippene i Nato at man tar et kollektivt ansvar. I Norden har vi en særlig forpliktelse til å hjelpe hverandre. Vi har allerede nå krigsplanlegging med Finland, sier han.

– Det er kun muligheter og en vinn-vinn situasjon

Forsvarssjefene fra Norge, Sverige, Finland og Danmark møttes i Oslo tidligere i oktober for å diskutere hvordan forsvarene kan bli integrert når Sverige og Finland etter all sannsynlighet blir Nato-medlemmer. Da het det at de ville gå langt i integreringen.

– Det går både på hvordan vi skal integrere forsvaret bedre, hvordan vi skal jobbe sammen i totalforsvaret og hvilke muligheter et svensk og finsk Nato-medlemskap skal gi. Vi mener at vi skal bli så integrert som det går an å bli. Det er kun muligheter og en vinn-vinn situasjon. Vi anbefaler å gå veldig langt i å integrere Norden som et forsvar i Nato, sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NTB.