Israels president Isaac Herzog sa til reportere etter samtalen at de to primært diskuterte Irans atomprogram, det iranske regimets hardhendte behandling av demonstranter i landet og Teherans salg av droner til Russland.

Våpnene «dreper uskyldige ukrainske borgere», sa Herzog.

Israel har vært motvillige til å involvere seg i den vestlige alliansen som støtter Ukraina økonomisk og militært i kampen mot Russland, men Herzogs besøk til Washington understreker Israels bekymring for rollen Iran har inntatt i konflikten.

Regimet anklages for å forsyne Russland med såkalte kamikazedroner, som er blitt brukt til å angripe sivile mål i Ukraina. Dronene eksploderer når de treffer målet.

Fornøyd Zelenskyj

Herzog møtte USAs utenriksminister Antony Blinken tirsdag og kunngjorde at han deler etterretning som angivelig beviser at Iran har forsynt russerne med dronene. Iran og Russland nekter for at dette er tilfelle.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som flere ganger har påklaget det han mener er manglende israelsk støtte under krigen, uttrykte begeistring onsdag og kalte det «en positiv trend i relasjonen til Israel».

– Etter en lang pause ser jeg at vi går framover, sa han.

Atomavtale

Biden og Herzog diskuterte også Irans pågående diskusjoner med det internasjonale samfunnet over atomprogrammet, som iranerne hevder kun er sivilt.

Israel har motsatt seg Biden-administrasjonens innsats for å puste nytt liv i avtalen, som forgjengeren Donald Trump trakk USA ut av i 2018 og gjeninnførte strenge sanksjoner mot Iran. En ny avtale vil innebære at sanksjonene oppheves.

– De snakket om et bredt utvalg regionale og globale saker av felles interesse, inkludert trusselen Iran og landets allierte utgjør. Presidenten understreket administrasjonens løfte om å sikre at Iran aldri tilegner seg et atomvåpen, het det i en uttalelse fra Det hvite hus etter samtalen.