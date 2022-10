Minst 15 drept i angrep mot sjiamoské i Shiraz

Iranske medier meldte først at tre væpnede menn sto bak angrepet. To av dem ble ifølge meldingene pågrepet, mens en tredje unnslapp.

Senere ble det opplyst at det kun var snakk om én gjerningsmann, og at vedkommende er pågrepet.

– Det var bare én terrorist involvert i dette angrepet, sier lederen for rettsvesenet i området, Kazem Mousavi, til statlig iransk TV.

Ifølge ham har gjerningsmannen tilknytning til en sunnimuslimsk ekstremistgruppe.

Ifølge nettavisen Nour, som har bånd til Irans øverste sikkerhetsråd, er gjerningsmannen ikke iransk, men det er ikke kjent hvilken nasjonalitet han har.

Den ytterliggående sunnimuslimske gruppen IS hevdet i en kunngjøring onsdag kveld at det var de som sto bak angrepet. Kunngjøringen ble sendt ut via gruppens propagandakanal Amaq.

Pilegrimsmål

Angrepet skjedde ved Shah Cheragh, som huser en moské og gravkamrene til flere sjiamartyrer. Stedet har vært et pilegrimsmål for sjiamuslimer siden 1300-tallet.

Ifølge nyhetsbyrået Fars var det minst én kvinne og to barn blant de drepte.

Ifølge øyenvitner skjøt angripere vilt rundt seg inne i moskeen i det kveldsbønnen skulle begynne.

– Vi forberedte oss på bønn, så hørte vi skuddene. Vi forsøkte å rømme, og da skjønte jeg at jeg blødde, forteller en overlevende til Al Jazeera.

– Jeg kunne ikke si hvem som skjøt. Det startet fra gata, og så kom de mot moskeen og skjøt alle de så. Jeg så skadde og drepte, men jeg så ikke gjerningspersonene, sier han videre.

Lover handling

Irans president Ebrahim Raisi lover å slå hardt ned på dem som planla og utførte angrepet og omtaler dem i en kunngjøring som fiender av Iran som forsøker å splitte landet ved hjelp av vold og terror.

– Denne ondskapen vil det absolutt bli svart på, sier Raisi til nyhetsbyrået Irna.

FNs generalsekretær António Guterres «fordømmer på det sterkeste terrorangrepet mot Shah Cheragh», heter det i en uttalelse fra hans talsmann Stephane Dujarric.

– Handlinger som rettes mot religiøse mål, er spesielt avskyelige, heter det videre. Guterres understreker viktigheten av å stille de ansvarlige for retten etter angrepet.

Tidligere angrep

Sunniekstremister har også tidligere gått til angrep på sjiahelligdommer i Iran, som har et sjiamuslimsk flertall og prestestyre.

I april knivstakk og drepte en 21 år gammel usbeker to sjiamuslimske skriftlærde ved Imam Reza-moskeen i Mashhad, kjent som den største moskeen i verden.

Gjerningsmannen Abdullatif Moradi ble pågrepet og dømt til døden, og han ble henrettet ved hengning i juni.

Store protester

Iran har i over en måned vært rystet av store protester mot regimet, der kvinner har ledet an og kravene har vært økte rettigheter og demokrati.

Protestene begynte da den 22 år gamle kurdiske kvinnen Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt. Hun ble stanset på gata i Teheran fordi hun angivelig ikke hadde dekket til håret tilstrekkelig.

Onsdag var det 40 dager siden dødsfallet ble kjent, og rundt 10.000 mennesker deltok i en markering i Aminis hjemby Saqez nordvest i Iran. Under demonstrasjonen ble det ropt kjente slagord som «Død over diktatoren» og «Kvinner, liv, frihet».

– Åpnet ild

Ifølge den kurdiske menneskerettsorganisasjonen Hengaw , som har base i Norge, åpnet sikkerhetsstyrker ild mot demonstrantene. Dette går ikke fram fra videoer fra markeringen, men nyhetsbyrået Reuters har også snakket med et øyevitne som forteller om skarpe skudd mot de sørgende.

Hengaw melder onsdag kveld at over 50 mennesker ble skutt og såret under demonstrasjoner i Saqez og andre iranske byer onsdag.