Guterres: Dumt å fortsette å satse på fossilt brensel

– Om verden, og særlig om Europa, hadde investert stort de siste to tiårene i fornybar energi, ville vi ikke stått overfor energikrisen vi har i dag, og prisene på olje og gass ville ikke vært så høye som nå, sa Guterres i et intervju med BBC onsdag, etter at FNs klimakonvensjon (UNFCCC) la fram en rapport der det heter at verden per nå styrer mot 2,5 graders oppvarming.

– Siden vi ikke investerte nok i fornybart, betaler vi prisen nå. Det dummeste vi kan gjøre, er å satse på det som har forårsaket denne katastrofen, sa Guterres.

FN-sjefen oppfordret videre land til å gjøre mer for å kutte i klimagassutslipp før klimakonferansen COP27 i Egypt i november.

Skal 1,5-gradersmålet nås, må de globale utslippene av klimagasser falle kraftig hvert eneste år. Det har så langt ikke skjedd, og etter pandemien har utslippene igjen fortsatt å stige. Guterres sa at 1,5-gradersmålet «fortsatt er mulig».

– Men vi er på grensa av å miste denne muligheten, la han til.