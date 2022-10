Ung mann skutt og drept i Christiania i København

Politiet opplyste at de var «massivt til stede» i Christiania i forbindelse med at de fikk melding om skyting like før klokka 18 onsdag. Skytingen fant sted i områdets hovedgate Pusher Street.

– En 23 år gammel mann ble rammet av flere skudd som ble avfyrt på kloss hold, sa politiinspektør Tommy Laursen.

Det hadde ikke vært noe krangling eller sammenstøt mellom den drepte og mannen politiet mener står bak, før skytingen.

– Gjerningsmannen stilte seg i en kø eller kom på annet vis helt tett på 23-åringen, som så ble skutt, la politiinspektøren til.

Stakk av

Like etter klokka 20.30 opplyste politiet at en mann er død. De pårørende er varslet.

Christiania er et alternativt boligområde sentralt i København som har en viss grad av selvstyre. Området blir ofte omtalt som en fristad og har blant annet vært kjent for å tillate utstrakt salg av narkotika.

Etter skytingen greide gjerningsmannen å flykte, og politiet visste ikke onsdag kveld hvor han ble av. Han er beskrevet som en mann av somalisk opprinnelse og skal ha vært iført svart vindjakke, svarte joggebukser og en svart caps.

Gjengaktivitet

Pusher Street har flere ganger vært åsted for oppgjør om hasjmarkedet i Christiania. Flere gjenger har blitt involvert i salget, ifølge politiet.

– Vi har de siste årene sett en utvikling der flere grupperinger er til stede der for å ta del i hasjsalget, og de viser tydelig hvem de representerer, sa Laursen til Ritzau for en måneds tid siden.

– Men det har blitt en uheldig utvikling der strider i gjengmiljøet tidvis har forplantet seg til Pusher Street, la han til.

Det er uklart om onsdagens drap er resultat av oppgjør mellom gjenger.

– Vi er klare over hvor og i hvilket miljø det skjedde, men vi kan foreløpig ikke si noe om motivet, og vi etterforsker bredt, sa Laursen onsdag kveld.

Videre sa han at politiet kjente til den avdøde, men han ville ikke si hvorfor.