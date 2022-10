Nettstedet skrev først at 87-åringen døde i sitt hjem i Memphis onsdag.

Meldingen ble så trukket, og en stund etterpå kom det en ny melding der det het at han lever. Nettstedet forklarer feilen med at noen som utga seg for å være en av Lewis' representanter, sa at rockelegenden var gått bort.

Det viste seg å ikke stemme, skriver nettstedet, som videre beklager feilen.

– Han lever. TMZ meldte dette feilaktig basert på et anonymt sludder-tips, sier Lewis' representant til Variety.

En av få som kunne måle seg med Elvis Presley

Tidligere i oktober skulle Lewis innlemmes i countryens æresgalleri, men måtte stå over på grunn av helsa. Den gang møtte kollegene Hank Williams Jr. og Kris Kristofferson opp – og mottok hederen på vegne av veteranen.

Lewis slo for alvor igjennom i andre halvdel av 1950-tallet og var lenge en av få som kunne måle seg med Elvis Presley i popularitet.

I 1986 var han blant den første gruppa med artister som ble innlemmet i rockens æresgalleri, sammen med blant andre allerede nevnte Elvis, Buddy Holly, James Brown og Ray Charles. Hans hitsingler inkluderer blant annet «Great Balls of Fire», «Breathless», «High School Confidential» og «Whole Lotta Shakin' Going On».