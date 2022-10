Musk tok med seg vask til Twitters hovedkvarter

Musk og Twitter kom i rettslig konflikt etter at milliardæren prøvde å trekke tilbake tilbudet om å kjøpe meldingstjenesten for 44 milliarder dollar. Twitter gikk til sak for å tvinge ham til å stå ved kjøpsavtalen.

En domstol har gitt Musk frist til fredag med å fullføre kjøpsavtalen fra april. Verken Musk eller Twitter har bekreftet hvorvidt avtalen er spikret.

– Går inn i Twitters HQ – la det synke inn! skrev han onsdag. Samtidig endret han profilbeskrivelsen av seg selv til «Chief Twit».

I videoen bærer han en vask gjennom lobbyen i Twitters hovedkvarter i San Francisco. «Sink» på engelsk betyr både «vask» og «synke».