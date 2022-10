Russland øver på atomangrep i Barentshavet

Øvelsen omfattet testutskyting av en Sineva-rakett fra en atomubåt i Barentshavet og interkontinentale ballistiske raketter av typen Yars fra Plesetsk i Arkhangelsk-regionen. Bombefly av typen Tu-95 avfyrte dessuten kryssermissiler.

Ferske satellittbilder fra vestsiden av Murmanskfjorden viser flere ballistiske missilubåter ved Russlands viktigste ubåtbase, bare 10 mil fra Norge, ifølge analyser fra Faktisk Verifiserbar som Aftenposten viser til.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu informerte Putin om at øvelsen skulle simulere et massivt russisk atomangrep, som svar på et atomangrep mot Russland. Ifølge russiske myndigheter ble alle mål for øvelsen nådd og alle raketter nådde sine mål.

Russland gjennomfører slike øvelser regelmessig og varslet USA om årets øvelse på forhånd, i tråd med avtaler de to har inngått.

– Selv om Russland er skyld i uprovosert aggresjon og hensynsløs atomvåpenretorikk, så sikrer disse varslene at vi ikke blir tatt på senga og reduserer risikoen for at vi oppfatter ting feil, sa det amerikanske utenriksdepartementets talsmann Ned Price tirsdag.

Det russiske forsvaret gjennomførte også en tilsvarende atomøvelse 19. februar i år, bare fem dager før invasjonen av Ukraina.

Også Nato øver i disse dager på atomangrep, en øvelse som pågår fram til 30. oktober. Rundt 60 fly deltar i øvelsen, blant dem langtrekkende amerikanske bombefly av typen B-52 og kampfly som kan utstyres med atomvåpen.