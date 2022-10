Scholz møter Macron i Paris

De to skulle opprinnelig ha møttes i forrige uke, men møtet ble utsatt på kort varsel fordi det var behov for mer koordinering angående «bilaterale forhold», ifølge en talsperson for den tyske regjeringen.

Nærmere bestemt skal det ha vært snakk om mer tid til koordinering angående de to landenes forsvars- og energipolitikk, ifølge det franske presidentkontoret.

Macron advarte nylig om at Tysklands tiltak for å hjelpe den tyske befolkningen å takle energikrisen, kan føre til skjevheter i markedet. Scholz' regjering har blitt beskyldt for å handle selvisk med en støtteordning på 200 milliarder euro for å beskytte landets husholdninger og næringsliv.

Energiprisene har skutt i været etter at Russland har gjengjeldt vestlige sanksjoner mot landets krigføring i Ukraina med å knipe igjen gassforsyningene, noe som har skapt krise både i og utenfor Europa. Tyskland, som har vært svært avhengige av russisk gass, har blitt særlig hardt rammet.