USA-valget: Fire av ti republikanske kandidater hevder Trump vant i 2020

I innspurten til mellomvalget 8. november omfavner republikanske kandidater ideen om at Donald Trump ble frastjålet valgseieren i presidentvalget i 2020.

Mange sprer også mistro til opptellingen i det kommende valget. Her skal alle setene i Representantenes hus, en tredel av plassene i senatet, guvernørstillinger og politisk valgte stillinger i 39 delstater fylles.

Tenketanken Brookings har ifølge nyhetsbyrået AFP gjort en opptelling av «valgfornektere» som stiller til valg til de 567 setene i Kongressen og nøkkelstillinger i delstatene som skal fylles. Hele 43 prosent, eller 249 av de republikanske kandidatene, hevder at Joe Biden ikke vant valget for to år siden.

Repeterende anklager om valgfusk

Ingen har klart å legge fram bevis for at Donald Trump ble snytt for valgseieren for to år siden. Men ideen om et massivt valgfusk har vært hjørnesteinen i Trumps gjentatte anklager de siste to årene. Ekspresidenten har gitt sin offisielle støtte til mer enn 200 republikanske kandidater i mellomvalget. En forutsetning for å bli støttet av Trump har vært at kandidatene omfavner ideen om «Den store løgnen».

– Tilslutning til «Den store løgnen» ble et hovedtema for mange republikanere i nominasjonsprosessen. Hvordan vil disse kandidatene håndtere et valgnederlag i mellomvalget, spør tidligere stabssjef Mark Bayer i Senatet AFP.

Han mener det amerikanske demokratiet ikke har vært under større press siden andre verdenskrig.

Demokratier oppløses innenfra

Sosiologen Barbara Wejnert peker på at demokratier ifølge internasjonale studier ikke blir oppløst av revolusjon eller militærkupp.

– De går i oppløsning innenfra. Det kan skje med det amerikanske demokratiet dersom valgfornekterne vinner setene de kjemper om og Donald Trump blir valgt som president i 2024, sier Wejnert, som underviser ved Universitetet i Buffalo.

Kandidatene som slutter seg til «Den store løgnen», er ikke einstøinger på ytterste fløy. Mange er å betrakte som sentrumskandidater midt i det politiske spekteret.

Tankesmia Brookings anslår at nesten 60 prosent av de 249 valgfornektende kandidatene kan vinne setet de kjemper om. I 39 delstater står guvernørembeter, statsadvokatembeter og stillingen som administrasjonsledere på valg 8. november. Det er disse embetene som organiserer og går gjennom valgene i delstatene.

Måtte telle primærvalget på nytt

Republikanske statsforvaltere i Torrance, New Mexico har gjort hva de kan for å overbevise velgerne om at mellomvalget vil foregå uten juks. Det sliter de med.

De har godtatt håndtelling av stemmer, og de har oppmuntret offentligheten og representanter for administrasjonen til å være til stede under testing av tellemaskiner. Men til liten nytte. Ifølge nyhetsbyrået AP vil en god del av velgerne ikke akseptere valgresultatet uansett utfall.

– Tilliten til at stemmene blir talt opp på en korrekt måte, er rett og slett ikke til stede, sier Ryan Schwebach, som leder det helrepublikanske valgstyret bestående av tre statsforvaltere fra fylket.

Stoler ikke på tellemaskiner

Resultatene i primærvalget, der demokratene og republikanerne stemte fram sine kandidater til mellomvalget, ble høyst omstridt. I New Mexico brukes tellemaskiner fra Dominion. Donald Trumps advokater har hevdet at maskinene ble konstruert for at den tidligere diktatoren Hugo Chávez skulle vinne valgene i Venezuela. Tellemaskinene har vært et yndet tema i konspirasjonsteorier som ikke har latt seg bevise i amerikansk rett.

Sinnet rant over på et møte der fylkesadministrasjonen i Torrance erklærte valgresultatet som sikkert og korrekt. Fra salen ble det ropt «feiginger», «forrædere» og «regelryttere».

Statsforvalterne gikk helt nye veier for å gjenopprette tilliten til valgutfallet. De gjennomførte nylig en ny, manuell opptelling for primærvalget 7. juni og ba om at den ble utført av erfarne valgmedarbeidere.

Den 37 år gamle bilselgeren Brady Ness stoler ikke på maskintellingen av stemmer. Han krever at alle valg blir talt opp for hånd.

– Selv om det er demokrater og folk jeg ikke liker blant dem som teller, stoler jeg mer på resultatet fra en håndtelling enn om stemmene blir talt opp av en maskin, sier Ness til Ap.

I forrige uke kom resultatene fra håndtellingen i Torrance. Resultatet viste små avvik fra maskintellingen i juni, men ikke nok til at noen kandidater ble byttet ut.