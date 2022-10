Saudi-Arabia ut mot tilførsel av oljereserver i markedet

– Folk tømmer sine nødlagre og bruker det som en mekanisme for å manipulere markedet, mens det egentlige formålet var å bote på mangel på forsyninger, sa Saudi-Arabias prins Abdulaziz bin Salman, som også er kongerikets energiminister.

Utspillet kom under en investorkonferanse i hovedstaden Riyadh tirsdag.

– Det er imidlertid min plikt å gjøre det klart for verden at å miste nødreservene kan bli mer smertefullt i månedene som kommer, la han til. Prins Abdulaziz nevnte ikke USA eksplisitt.

De 15 millioner fatene er siste del av en tilførsel av 180 millioner fat som ble godkjent for salg i vår for å bote på prisstigningene på grunn av krigen i Ukraina.

Opec+-kutt

Dette kom også etter at oljekartellet Opec+, som Saudi-Arabia leder sammen med Russland, bestemte seg for å kutte oljeproduksjonen med to millioner fat dagen fra november.

Det hvite hus har anklaget Opec+-landene for å ha stilt seg på Russlands side i krigen og sier produksjonskuttene vil styrke Moskvas inntekter og undergrave sanksjonene innført som følge av invasjonen av Ukraina.

Saudi-Arabia hevder på sin side at kuttene ikke er politisk, men utelukkende økonomisk motivert.

Avgjørelsen kom noen uker før kongressvalget i USA, der Biden sliter på målingene på grunn av høy inflasjon.

Avviser

Prins Abdulaziz avviste at de er i ledtog med Russland tirsdag.

– Jeg hører fortsatt: Er dere med oss eller mot oss? Finnes det plass til «Vi er for Saudi-Arabia og Saudi-Arabias folk?», spurte han retorisk og ble møtt med applaus.

I Washington avviste talsperson Ned Price i det amerikanske utenriksdepartementet å svare prinsen direkte, men han sa at tilførselen fra USAs strategiske reserverer var en del av Bidens innsats for å møte etterspørselen.

– Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å forsikre at forsyningen er stor nok for etterspørselen, sa Price.

Saudi-Arabias investeringsminister Khalid al-Falih snakket også på konferansen i Riyadh. Han beskrev konflikten med USA som «ufortjent» og midlertidig, og sa at han er sikker på at de to landene vil skvære opp.

USA ikke invitert

Hundrevis av toppledere og næringslivsmoguler er på plass i Riyadh for FII-konferansen. Konferansen, som ble lansert i 2017, blir ofte omtalt som «Davos i ørkenen».

Så mange som 400 amerikanske direktører ventes å delta, men i år er det, til forskjell fra tidligere år, ingen offisiell representasjon fra regjeringen.

Arrangøren opplyste til nyhetsbyrået AFP forrige uke at amerikanske tjenestefolk ikke har blitt invitert.