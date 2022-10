– Det ville blitt konsekvenser for Russland, samme om de bruker et atomvåpen eller en skitten bombe, sa pressetalsperson Pat Ryder i Pentagon tirsdag.

Ryder la til at han ikke vil gå i detalj om hva konsekvensene ville være, men sa at de «har blitt kommunisert på en rekke nivåer» til Russland. Ryder sa, slik USA har sagt tidligere, at russiske påstander om at Ukraina forbereder en såkalt skitten bombe er usanne.

Begrepet brukes gjerne om en bombe der det er blandet inn radioaktivt materiale. Ryder la til at USA «konstant overvåker» situasjonen.

– Jeg kommer ikke til å gå inn på spesifikke detaljer om hvordan, når og hvor. Men det sier seg selv at det er noe vi tar svært alvorlig og fortsetter å følge med på døgnet rundt, sa Ryder.

I tillegg til USA har flere andre vestlige land avvist den russiske påstanden, som har ført til spekulasjon på at russerne planlegger en falskt flagg-aksjon. Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba har avvist anklagen og hevder at Russland beskylder andre for ting de planlegger å gjøre selv.