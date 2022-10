– Oberst Mehdi Molashahi og Javad Kikha, som tjenestegjorde i Revolusjonsgarden i Sistan-Balutsjistan-provinsen, ble skutt og drept av ukjente angripere i Zahedan, heter det i meldingen.

For under en måned siden var det harde sammenstøt mellom demokratiforkjempere og sikkerhetsstyrker i Zahedan, der over 90 mennesker ble drept, ifølge den Oslo-baserte organisasjonen Iran Human Rights.