Slik varsling er nedfelt i avtaler og skal sikre at motparten ikke feiltolker det som skjer. Dette er særlig viktig sett i lys av krigen i Ukraina.

– Dette er en rutinemessig årlig øvelse i Russland, sier det amerikanske utenriksdepartementets talsmann Ned Price.

Ifølge departementet overholder Russland inngåtte avtaler som pålegger landet å varsle om prøveskyting av interkontinentale raketter og ballistiske raketter som avfyres fra ubåter.

– Selv om Russland er skyld i uprovosert aggresjon og hensynsløs atomvåpenretorikk, så sikrer disse varslene at vi ikke blir tatt på senga og reduserer risikoen for at vi oppfatter ting feil, sier Price.