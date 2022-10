Finsk trippeldrapsmann pågrepet etter at han rømte fra fengsel

Den 57 år gamle trippeldrapsdømte finnen Nikita Bergenström rømte mandag på nytt fra fengselet, men ble pågrepet igjen etter under ett døgn på frifot, skriver NTB.

Ifølge den finske avisen Ilta-Sanom hadde Bergenström såkalt åpen soning, og fengselet har ennå ikke kommentert omstendighetene rundt rømningen.

Politiet i Helsingfors opplyser at han ble funnet i en leilighet i bydelen Mellunmäki etter tips fra publikum og at pågripelsen var udramatisk.

– Det eksakte tidspunktet for rømningen er ukjent. Uansett har det nettopp skjedd, og det er selvsagt sendt ut en etterlysning. Politiet leter etter ham, men ifølge våre opplysninger er han ikke funnet, sier Marko Oresmaa, avdelingsleder ved Kerava til avisen. Bergenström ble overført til fengselet for en drøy måned siden.

Juha Valjakkala er mest kjent for å ha drept en familie på tre personer på en kirkegård i Åmsele i Nord-Sverige i 1988. To foreldre og deres 15 år gamle sønn etter at han og kjæresten stjal en sykkel.

Han ble dømt til livstidsstraff for drapene, men ble løslatt i 2009, etter å ha sonet i 20 år. Denne gangen var han fengslet for en rekke andre forhold.

Valjakkala har også en gang tidligere rømt fra fengsel.