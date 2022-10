Iranere oppfordres til å demonstrere 40 dager etter Mahsa Aminis død

– Dette er ikke tiden for sørging, men for sinne, heter det i en oppfordring til demonstrasjoner som ble postet i sosiale medier tirsdag.

Onsdag er det 40 dager siden Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt, og med det er den tradisjonelle sørgeperioden for familiemedlemmer over. Sikkerhetsstyrkene forbereder seg derfor på en opptrapping av protestene som har herjet i Iran etter Aminis død.

Tirsdag demonstrerte studenter ved universiteter over hele landet, dagen etter at sikkerhetsstyrkene ble anklaget for å ha slått elever ved en skole i Teheran. Myndighetene i Iran har uttalt at det oppsto en konflikt ved skolen, men nekter for at noen av elevene ble drept.