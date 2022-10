Minst 24 døde hittil under syklon i Bangladesh

Myndighetene opplyser at 10.000 boliger og 6.000 hektar med landbruksprodukter er ødelagt, samt at tusener av fiskeriprosjekter er skylt bort. Nyhetsmedier melder at 20.000 mennesker er isolert på grunn av stormflo i kystdistriktet Bhola.

Syklonen kom natt til tirsdag med full styrke inn fra Bengalbukta mot de utstrakte lavtliggende deltaområdene i Bangladesh. Hele tirsdag har det regnet kraftig, og mange områder i kystdistriktene i sør og sørvest er oversvømmet.

Rundt 400.000 mennesker ble evakuert fra lavtliggende landsbyer og øyer før syklonen traff land, mens andre ble bedt om å holde seg innendørs. Blant dem var rundt 33.000 rohingyaflyktninger fra Myanmar som er bosatt på en utsatt øy i Bengalbukta, ifølge myndighetene beskyttet av seks meter høye murer.

Klimaendringer har den siste tiden gjort sykloner både hyppigere og mer intense, og Bangladesh er et av landene i verden som er mest utsatt for ekstremvær.