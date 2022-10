Elleve omkom i brann på skole for blinde barn i Uganda

– Årsaken til brannen er så langt ikke kjent, men så langt har elleve dødsfall blitt registrert som følge av brannen. Seks personer er sendt til sykehus, og tilstanden deres er kritisk, melder politiet i Uganda på Twitter.

Brannen skjedde rundt klokken 1 natt til tirsdag, på Salama-skolen for blinde i Mukono-distriktet, øst for hovedstaden Kampala. Politiet melder at de etterforsker brannen og vil kunngjøre ytterligere informasjon på et senere tidspunkt.

– Et flertall av de døde er barn som gikk på skolen, og våre tanker går til familiene deres, sier innenriksminister Kahinda Otafiire til nyhetsbyrået AFP.