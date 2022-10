Rishi må rydde opp i rotet

– Det er ikke noe spillerom for å være noe annet enn ekstraordinært konservativ og forsiktig, sier historiker og politisk biograf Anthony Seldon til nyhetsbyrået Reuters.

Tirsdag tar Sunak over roret som statsminister i Storbritannia. Han er den femte statsministeren siden Det konservative partiet tok makten i landet i 2010. Han er også den tredje statsministeren på mindre enn tre måneder. Bare det vitner om at det ikke er en enkel jobb Sunak tar fatt på.

Ifølge Seldon har Sunak arvet den vanskeligste økonomiske situasjonen i Storbritannia siden andre verdenskrig, og han kommer til å bli begrenset av feilene hans forgjenger Truss gjorde.

– Sunak må forsikre folk om at det ikke blir en vinter med utbredt fattigdom og økonomisk usikkerhet, sier professor i politikk Anand Menon ved King's College i London til AFP.

Høy inflasjon

Sunak har erfaring fra tidligere økonomiske tumulter. Han var nyutnevnt finansminister da koronapandemien rammet Storbritannia i 2020, og han har fått både ros og ris for hvordan han håndterte situasjonen.

På den ene siden blir han berømmet for å ha holdt økonomien i gang og arbeidsledigheten lav. Samtidig får han skylden for at oppfordringer til britene om å spise på restaurant førte til nye smittebølger.

Men økonomien i Storbritannia ser annerledes ut nå. Inflasjonen er på over 10 prosent, den høyeste blant G7-landene, på grunn av økende priser på energi og mat.

«Levekostnadskrise» er et uttrykk som har blitt mye brukt for å skildre stoda for de mange britene som sliter med å betale regningene.

Forskjellen er stor mellom Sunak og vanlige folk. Han og kona Akshata Murty skal sammen være god for over 700 millioner pund – over 8 milliarder kroner.

Streik

Landet kan allerede være inne i en resesjon, har sentralbanken advart, og markedene reagerte sterkt da Liz Truss' regjering kunngjorde flere skattelettelser i slutten av september.

Høyere inflasjon gjør kjøpekraften lavere, noe fagforeningene reagerer på. Blant annet har det vært store streiker innen jernbanesektoren i år, og konflikten har ennå ikke blitt løst. Nå truer også sykepleiere med å streike.

– Det offentlige helsevesenet er i knestående. Det er en høy risiko for at sykehus ikke vil klare seg, sier Pippa Catterall, professor i historie og politikk ved Westminster-universitetet.

Da han kjempet om å bli statsminister på sensommeren, etterspurte Sunak tiltak for å takle inflasjonen.

– Men han ga ikke mange detaljer om hvordan han selv skal få den ned, sier Catterall.

Splittelse

Etter tolv år ved makten er Det konservative partiet mer splittet en noen gang. Boris Johnson, en gang partiets store helt, gikk av som statsminister i sommer etter at rundt 60 kolleger vendte ham ryggen. Sunak, som da var finansminister, var blant de første til å si opp.

Liz Truss ble Johnsons arvtaker etter å ha sikret seg et flertall av stemmene blant partiets medlemmer. Hun gikk av etter 44 dager preget av kaos og uro. To ministre forlot regjeringen hennes.

Etter at han ble utnevnt til partileder, skal Sunak ha sagt til de konservative parlamentsmedlemmene at det nå gjelder å «forene seg eller dø». Opposisjonspartiet Labour stiger markant på meningsmålingene, mer enn to år før neste valg står for døren.

Tredjevalg

Labour har stått i front i kampen om et nyvalg så fort som mulig. Også andre opposisjonspartier ber om dette, og oppfatningen om at det trengs et valg er økende i det britiske folk.

Men makten til å skrive ut nyvalg ligger hos de konservative parlamentsmedlemmene, og Sunak selv sa til dem mandag at nyvalg er uaktuelt.

Sunak, som tapte kampen mot Truss i september, blir av flere sett på som et slags tredjevalg til statsministerjobben – og den med svakest mandat til å utføre den.

Johnson og partiet sikret seg et flertall av velgerne under valget i 2019. Truss fikk 57 prosent av stemmene da valget mellom henne og Sunak gikk til uravstemning blant partiets rundt 180.000-200.000 medlemmer i september, mot Sunaks 43 prosent.

Men nå fikk Sunak statsministerjobben med et flertall av partiets parlamentsmedlemmer bak seg. Det tilsvarer rundt 200 personer.

Storbritannia har nesten 48 millioner stemmeberettigede.

Ikke utenfor faresonen

Men Sunak blir også av flere sett på som mer skikket til jobben enn Truss, og en rekke konservative politikere har uttrykt at de nå ser fram til en tid med ro og fred.

– Han er snarere mer kompetent, men Det konservative partiet er absolutt ikke utenfor faresonen, sier Tim Bale, professor ved Queen Mary-universitetet i London.

– Trolig vil Rishi Sunak gjøre et lite hopp i popularitet ganske enkelt fordi han ikke er Liz Truss. Men jeg tror velgerne har gått tom for kjærlighet til Det konservative partiet som helhet, fortsetter Bale.

– Så jeg venter ikke at lederskiftet vil utgjøre en stor forskjell på meningsmålingene.

Boble

Statsviter Mikael Sundström ved Lunds universitet i Sverige tror Sunak vil utgjøre et positivt skifte for Storbritannia.

– Han unngår boblementaliteten som har preget ledelsen i Det konservative partiet. Han er for smart for den. Han har øret tett inntil gulvet, sier Sundström til TT.

Han tror at Sunak er den rette personen til å få skikk på partiet etter all splittelsen.

– Sunak er åpenbart ikke en del av Johnson-gjengen, ettersom han var blant dem som sørget for Johnsons avgang. Og han har ingenting med Truss' elendige politikk å gjøre, det kan ingen klandre ham for.

– På den andre siden kan kritikerne peke på at Sunak var finansminister i lang tid etter dagens målestokk. Han kan beskyldes for å være ansvarlig for noen av problemene landet står i, sier Sundström.