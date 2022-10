EU tar til orde for ambisiøse mål før klimatoppmøte

Unionens 27 medlemsland skriver at den «globale ambisjonen må styrkes betydelig» om målene i Parisavtalen skal være innen rekkevidde. Teksten oppfordrer videre land til å fremme mer ambisiøse mål før møtet i Sharm el-Sheikh i november.

EU er klare til å oppdatere sine bidrag «så fort som mulig» etter diskusjoner mellom medlemslandene om sin endelige klimaplan.

Planen har som mål å redusere utslippet av klimagasser i EU med 55 prosent fra 1990-nivået innen 2030. Teksten, som EUs klimaministre alle sluttet seg til, tar også til orde for en utfasing av kull.

Ingen nye mål for klimaerstatning

Erklæringen inneholder ikke noe tall for økonomisk støtte til utviklingsland, et tema det har vært splittelse om tidligere. Erstatning for skadevirkningene av den globale oppvarmingen ligger an til å bli en het potet også på COP27.

Rike land har fortsatt til gode å etterleve forpliktelser om å punge ut minst 100 milliarder dollar i såkalte «tap og skade»-midler – en målsetting som først ble satt for 2020 – for å hjelpe fattige land med tilpasning og med å kutte utslipp.

EU-landene venter at «målet vil nås i 2023», heter det i teksten, men det er ikke nedfelt noen nye mål.

– Åpent sinn

Kompensasjon er et vanskelig spørsmål, sa Tsjekkias klimaminister Anna Hubackova, før hun la til at «vi er klare for å diskutere» vilkår.

– I dag ble vi enige om å ha et åpent sinn i tap og skade-forhandlingene. VI må erkjenne påvirkningen på en rekke utviklingsland, sa Nederlands energiminister Rob Jetten.

– La oss se i Sharm el-Sheikh hvor dette ender, la han til.