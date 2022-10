IAEA skal inspisere ukrainske atomanlegg

Grossi bekrefter i en pressemelding mandag kveld at begge de to anleggene overvåkes av IAEA, og at de regelmessig har hatt besøk av inspektører fra dem.

– IAEA inspiserte ett av disse stedene for en måned siden og alle våre funn var i tråd med det Ukraina har oppgitt, sier han.

– Det ble ikke funnet aktivitet eller atommateriale der som ikke var oppgitt, legger han til.

Ukraina har på bakgrunn av Russlands anklage bedt IAEA-inspektørene inspisere de to aktuelle stedene på nytt, noe de akter å gjøre i løpet av de kommende dagene, opplyser Grossi.

Russland anklager Ukraina for å planlegge sprenging av en såkalt skitten bombe som eventuelt kan inneholde radioaktivt, kjemisk eller biologisk materiale, for deretter å anklage russiske styrker for å stå bak.

Ukraina har avvist anklagen som grunnløs og hevder at det i virkeligheten er Russland som planlegger å sprenge en slik bombe.