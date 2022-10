USA sikter kinesere for spionasje

USAs justisdepartement opplyste mandag at det er tatt ut siktelse mot de to antatte kinesiske spionene, som er identifisert som Gouchun He og Zheng Wang.

De to skal ha forsøk å verve en agent med tilknytning til amerikansk påtalemyndighet for å skaffe informasjon om saken USA har anlagt mot den kinesiske teleiganten Huawei og påvirke utfallet av saken.

Vedkommende lot seg verve og mottok 640.000 kroner, men var dobbeltagent og rapporterte til FBI.

Det er ikke kjent om de to siktede kineserne er pågrepet.

Det amerikanske justisdepartementet varslet tidligere mandag tiltak mot «ondsinnet påvirkning og påstått kriminell aktivitet» fra «en annen stats aktør».