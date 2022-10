– Vi ser fortsatt ingenting som tyder på forberedelser på bruk av atomvåpen på russisk side, og heller ingenting når det gjelder mulig bruk av en skitten bombe, sier kommunikasjonssjefen i president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby.

– Vi har ved enkelte anledninger tidligere sett at Russland har anklaget andre for ting de selv planlegger å gjøre, advarer Kirby, men legger til at det ikke foreligger bevis for at dette nå er tilfelle.

– Men det er et spill som vi har sett tidligere, sier han.

Kirby avviser helt Russlands påstand om at Ukraina planlegger å sprenge en såkalt skitten bombe, for deretter å anklage Russland for å stå bak.

– Det er ganske enkelt ikke sant. Vi vet at det ikke er sant, sier Kirby.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu snakket søndag med forsvarsministrene i USA, Storbritannia, Frankrike og Tyrkia og hevdet under samtalen at Ukraina planlegger å benytte en såkalt skitten bombe, for deretter å legge skylden på Russland.

Russlands forsvarssjef Valerij Gerasimov gjentok det same i en telefonsamtale med sin amerikanske motpart Mark Milley mandag.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba har avvist anklagen og hevder at Russland beskylder andre for ting de planlegger å gjøre selv.