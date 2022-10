220 døde i stammeuro i Sudan

Kampene i Blue Nile-provinsen, som grenser til Etiopia og Sør-Sudan, startet tidligere denne måneden. Det er Hausa-stammen og Berta-folket som er uenige.

Spenningen eskalerte onsdag og torsdag i byen Wad el-Mahi på grensa til Etiopia, ifølge Fath Arrahman Bakheit i Blue Niles helsemyndigheter. Han sier de har telt 220 døde, men at tallet kan bli mye høyere siden de ikke har nådd fram til alle områder.

Mange huset ble brent til grunnen, og rundt 7.000 mennesker er kommet på flukt til byen Rusyaris, mens andre har flyktet til andre provinser, ifølge FN.

Sammenstøtene skjer på et kritisk tidspunkt for Sudan, bare noen dager før årsdagen for et militærkupp som avsporet overgangen til demokrati som startet da diktatoren Omar al-Bashir ble avsatt etter et opprør i 2019.