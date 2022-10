Mordaunt takker Johnson for at han trakk seg fra ledervalget

Mordaunt er selv en av minst to kandidater. Den andre er Rishi Sunak. De var begge med i ledervalget i sommer da Johnson skulle gå av. Johnson sa søndag at han ikke vil stille i ledervalget denne gang.

– Da han tok dette vanskelige valget, satte Boris Johnson landet foran partiet og partiet foran seg selv, skriver Mordaunt på Twitter.

Hun skriver videre at det var Johnson som sikret Det konservative partiet flertallet, og at hun vil jobbe med ham for å utnytte den posisjonen.