Biden lover å gi abortrettigheter høyeste prioritet

Løftet ble gitt da Biden søkte støtte på et valgarrangement i Washington tre uker før kongressvalget i november.

To ganger ba presidenten folk om å huske hva de tenkte da høyesterett i juni opphevet den sentrale dommen fra 1973 som legaliserte abort. Han forsøker å holde saken varm foran valget.

– Jeg vil minne oss alle på hvordan vi opplevde det da 50 år med konstitusjonell presedens ble omgjort. Sinnet, bekymringen, vantroen, sa Biden ifølge nyhetsbyrået AP.

Republikanere over hele landet har presset på for abortforbud – et forbud som ofte er uten unntak, poengterte Biden gjentatte ganger.

Bare Kongressen kan fullt ut gjenopprette tilgangen til abort slik den var før høyesteretts avgjørelse, understreket Biden. Men han erkjente også at «vi mangler en håndfull stemmer» for å gjeninnføre rettigheten på føderalt nivå. Rettigheten kan sikres ved å velge inn flere demokrater til Kongressen.

– Hvis vi gjør det, er dette mitt løfte til det amerikanske folk: Det første lovforslaget jeg vil sende til Kongressen, vil være å kodifisere Roe v. Wade, sa Biden, med henvisning til at rettigheten da vil bli nedfelt i en formell lov.

Men det er et stort «hvis».

Filibuster til besvær

Skal Biden oppfylle løftet sitt, må demokratene beholde kontrollen over Representantenes hus og samtidig klare å sikre flere seter i Senatet – noe som regnes som usannsynlig.

Abortrettigheter har vært en sentral motivasjon for demokratene i år, selv om økonomien og prisstigningen fortsatt er den største bekymringen for de fleste velgerne.

Muligheten for å avskaffe filibusteren er en solid utfordring. Dette er en lovgivende regel som krever 60 av 100 stemmer for at de fleste lovforslag skal gå videre i Senatet.

Biden har selv vært imot å endre den institusjonelle regelen og ønsker heller ikke nå en generell avskaffelse. Men etter høyesterettsdommen har han åpnet for å endre flertallsregelen når det gjelder abortspørsmålet. Tidligere har han støttet en slik løsning også for stemmerettslovgivning.

Problemet hans er at to moderate demokrater, senatorene Kyrsten Sinema og Joe Manchin, vil beholde filibusteren. Sinema sier årsaken er nettopp abortspørsmålet. Hun vil ikke at det skal bli lettere for republikanerne å få gjennomslag i Senatet for innstramminger hvis lovgivningen kan vedtas med enkelt flertall.

Demokratenes senatskandidater i delstatene Pennsylvania og Wisconsin er imidlertid for å kvitte seg med filibusteren for å kunne lovfeste retten til abort. Disse kandidatene ligger best an til å vinne seter som i dag holdes av republikanere.

Motstandere mobiliserer også på abortsaken

Abortsaken har vært et gjentakende budskap fra Biden i valgkampen. I pengeinnsamlinger og politiske taler lover han å avvise forslag om abortrestriksjoner som kan havne på hans bord i en republikansk-kontrollert Kongress.

Abortmotstanderne forsøker også å vinne stemmer på spørsmålet. Det kunne ikke vært mer som står på spill i valget enn dette, mener Marjorie Dannenfelser, som leder en pro-life-organisasjon.

- Selv om demokratene dobler innsatsen, vil de ikke kunne forhindre å tape Kongressen. Selv når abortindustrien bruker rekordsummer på å få dem valgt. Bidens parti er på feil side og er overveldende ute av kontakt med folk, sier hun.

Forsøker å nå de unge

Tirsdag appellerte Biden spesielt til unge velgere, som tradisjonelt har lavere valgdeltakelse i kongressvalg enn eldre. Biden trakk fram at han også har bestemt at det skal ettergis milliarder av dollar i studielånsgjeld og benåde folk som er dømt for besittelse av marihuana, saker som har stor oppslutning blant unge.

– Deres generasjon vil ikke bli oversett, vil ikke bli utestengt og vil ikke bli stilnet, sa presidenten.

– I 2020 stemte dere for å gjennomføre endringer dere ønsket i verden. I 2022 må dere bruke stemmemakten igjen for fremtiden til vår nasjon og fremtiden til deres generasjon, la han til.

Tolv delstater har forbud

Domstolsavgjørelsen og statlig lovgivningen har endret – og noen ganger endret tilbake – statusen til abortlovene i landet. Per i dag er abortforbud innført i tolv delstater.

I tillegg kommer Wisconsin, hvor klinikker har sluttet å tilby abort fordi det er uklarhet om forbudet er trådt i kraft. I Georgia er abort forbudt så snart man kan påvise hjerteaktivitet hos fosteret. Det skjer vanligvis rundt seks uker ut i svangerskapet, ofte før kvinnen vet at hun er gravid.

Forslaget om å få lovfestet retten til abort later fortsatt til å ha stor oppslutning. 60 prosent svarte i en undersøkelse at de mener Kongressen bør vedta en lov som garanterer tilgang til lovlig abort over hele landet. Undersøkelsen ble foretatt av AP-NORC i juli.

Selv om økonomien er blitt mer dominerende i opptakten til valget, har abort vært en prøvestein i en rekke delstater. Demokratene forsøker å legge press på republikanere som befinner seg i en vanskelig posisjon mellom de ivrigste anti-abortvelgerne – som ønsker et absolutt eller nesten totalt forbud – og flertallet av amerikanske velgere, som ønsker lovlig tilgang til abort inntil en viss grad.