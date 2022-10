Høyrekandidat i ledelsen før andre runde av Slovenias presidentvalg

Ingen av kandidatene fikk flertall i første runde. Logar, som var utenriksminister i landets forrige regjering, fikk flest med 34 prosent, mens Musar fikk 27 prosent, kunngjorde landets valgkommisjon da mer enn 99 prosent av stemmene var talt opp.

Valget var et nederlag for statsminister Robert Golobs sentrum-venstre-regjering, som har styrt siden mai. Regjeringen har støttet presidentkandidaten Milan Brglez, som kom på tredjeplass med 15 prosent.

Golob sa sent søndag kveld at han støtter Pirc Musar i runde to. Valget ble sett som en av de første testene for Golob, som tok over etter høyrenasjonalisten Janez Jansa i vår. Logar og Jansa er venner.

Kritikere anklager Jansa, som har vært statsminister tre ganger, for å forsøke å innskrenke pressefriheten og for å være autoritær.

Han ble slått av Golob, en nykommer i politikken, i parlamentsvalget i fjor vår.