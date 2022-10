Meloni møtte Macron på sin første dag som statsminister

Macron ble med det den første statslederen som møter statsminister Meloni. De to hadde et timelangt møte sentralt i Roma. Etterpå lovet Macron på Twitter at de skulle jobbe sammen «med dialog og ambisjon».

Melonis kontor beskriver møtet med Macron som uformelt og «vennlig og fruktbart». De snakket om behovet for raske og felles tiltak om energikrisen, støtten til Ukraina og migrasjon.

Fra Macrons kontor heter det at samtalene var oppriktige og «pragmatiske og konstruktive».

Putin-relasjoner

Meloni og hennes 24 ministre ble formelt innsatt lørdag. Partiet hennes, Italias brødre, vant valget 25. september i år sammen med en høyrekoalisjon.

– Vi må samle oss. Landet står overfor flere kriser. Vi er nødt til å jobbe sammen, sa hun etter innsettelsen.

Meloni er Italias første kvinnelige statsminister noensinne og den første fra ytre høyre siden annen verdenskrig.

Med seg på laget har hun sterkt høyreorienterte Ligaen, som ledes av Matteo Salvini, og Silvio Berlusconis konservative Fremad Italia.

Silvio Berlusconi havnet nylig i hardt vært da det ble lekket et lydopptak der han skryter av sitt nære forhold til Russlands president Vladimir Putin. Tilsynelatende legger han skylden for Ukraina-krigen på landets president Volodymyr Zelenskyj.

Også Salvini har i flere år hatt et godt forhold til Putin.

Flere gratulasjoner

Tross usikkerhet rundt hvilken vei Italia går i, særlig i spørsmål om Ukraina-krigen grunnet Salvini og Berlusconis bånd til Putin, har Meloni fått mange gratulasjoner fra andre ledere i helgen.

Meloni selv har forsikret om at det ikke er noen grunn til uro.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sa lørdag at hun hadde hatt en «god første samtale» med Meloni over telefon og at hun ser fram til videre samarbeid.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, USAs president Joe Biden og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har gratulert henne.