Sør- og Nord-Korea utvekslet varselskudd til havs

Et nordkoreansk handelsfartøy tok seg inn sørkoreansk farvann klokka 3.42, før det gjorde retrett nordover etter at den sørkoreanske marinen fyrte av varselskuddene, opplyser den sørkoreanske generalstaben ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Fra nordkoreansk hold heter det at et sørkoreansk marinefartøy tok seg mellom 2,5 og 5 kilometer inn på deres territorium noen minutter senere, og at det derfor ble avfyrt ti varselskudd fra landets vestkyst.

Advarsel til fiender

I en uttalelse heter det at generalstaben i det nordkoreanske forsvaret «nok en gang sendte en alvorlig advarsel til fiendene» etter den siste tidens provokasjoner. De anklager videre naboen i sør for å ha kringkastet propagandainnhold via høyttalere.

De to landene demonterte i 2018 store høyttalere som ble brukt til å kringkaste propaganda på tvers av deres felles grense. Om Sør-Korea faktisk har gjenopptatt høyttaler-sendingene, kan det bli møtt med en kraftig reaksjon fra Nord-Korea.

Via høyttalerne får nemlig landets innbyggere, som ikke har fri tilgang til utenlandske TV- og radioprogrammer, høre kritikk av menneskerettssituasjonen i landet, nyheter fra rundt om i verden og K-pop-sanger.

Spent situasjon

Spenningen har vært høy mellom nabolandene den siste tiden. Nord-Korea har gjennomført en rekke artilleri- og rakettester, og også fløyet jagerfly nære Sør-Koreas grense.

Den dårlig oppmerkede sjøgrensa utenfor landenes vestkyst har også vært gjenstand for en rekke sammenstøt mellom landene, blant annet de to angrepene i 2010 der 50 sørkoreanere ble drept.

Nordkoreanerne sier de er svar på Sør-Korea og USAs felles militærøvelser, og har beskrevet dem som øving på taktiske atomangrep. Sør-Koreas årlige feltøvelse skal etter planen avsluttes fredag. I år er et ikke oppgitt antall amerikanske soldater med.

Seoul og Washington gjennomfører jevnlig øvelser. De sier de er av defensiv art og at de gjøres for å være forberedt på nordkoreansk aggresjon, mens Nord-Korea anser dem som øving på invasjon.

Neste uke skal de to landene starte en felles luftforsvarsøvelse der rundt 240 fly er involvert, blant dem F-35-jagerfly.

Amerikansk besøk

Flere eksperter mener Nord-Korea forsøker å utvikle og utvide våpenarsenalet og slik øke innflytelsen i fremtidige forhandlinger med rivaliserende land. USA og Sør-Korea mener landet gjør forberedelser på sin sjuende atomtest.

Mandagens skuddutveksling skjedde samme dag som USAs viseutenriksminister Wendy Sherman skal møte representanter fra Japan og Sør-Korea i Tokyo.