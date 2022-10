Macron: – Ukrainerne bestemmer når fred er mulig

– La ikke freden bli tatt som gissel av russisk makt. Fred er mulig, men kun ukrainerne kan bestemme det, sa Macron i en tale søndag.

– Fred skal bygges med de andre, som i dag er fiender, rundt et bord, la han til.

Macron er på fredskonferansen «Cry for peace» i Roma. Den holdes i regi av den katolske organisasjonen Sant'Egidio.

Han argumenterte også for vestlig støtte til Ukraina med å si at den på et tidspunkt vil lede til at «det ukrainske folk kan velge fred på premissene de selv har satt».