Klimaaktivister i Tyskland kastet potetmos på et Monet-maleri

Det var kunstverket «Høystakk» som fikk potetmos smurt på seg søndag, opplyser talsperson Carolin Stranz ved Museum Barberini, hvor maleriet henger.

Hun sier at museet nå gjør undersøkelser for å se om maleriet har fått permanente skader.

De to aktivistene som sto bak tilgrisingen hadde på seg oransje refleksvester. De limte seg også fast til gulvet.

Det var totalt fire personer som deltok i klimademonstrasjonen.

I en Twitter - melding skriver klimabevegelsen følgende:

– Vi lar dette Monet-maleriet være scenen og det offentlige være publikum. Hvis det som skal til er et maleri med potetmos smurt over seg eller tomatsuppe kastet på seg for at samfunnet skal huske at fossil energi tar livet av oss: Da gir vi dere potetmos på et maleri!

Forrige uke kastet klimaaktivister tomatsuppe på den nederlandske kunstneren Vincent van Goghs maleri «Solsikker».

Museum Barberini fikk opplysninger noen dager tidligere om en varslet klimademonstrasjon på museet. Da klarte sikkersvakter å stanse aktivistene før noen malerier ble skadd.