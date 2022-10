Salman Rushdie har mistet synet på ett øye

Det skriver den spanske avisen El Pais på bakgrunn av et intervju med Rushdies litterære agent Andrew Wylie.

Rushdie, som er mest kjent for boka «Sataniske vers», ble påført flere alvorlige knivstikk i forbindelse med en forelesning i delstaten New York i august.

– Han fikk tre alvorlige knivstikk i nakken og ytterligere 15 i brystet og overkroppen. Så det var et brutalt angrep, sier Wylie.

Han vil ikke svare på om Rushdie fortsatt befinner seg på sykehus.

– Jeg kan ikke gi noen informasjon om hvor han befinner seg. Han kommer til å overleve, det er det eneste som er viktig, sier han.

Salman Rushdie befant seg på scenen da en mann blant publikum plutselig gikk til angrep på ham.

Forfatteren har i over 30 år levde med dødstrussel etter at Irans tidligere åndelige leder, ayatolla Khomeini i 1989 utstedte en såkalt fatwa mot ham som følge av «Sataniske vers». Han ble tvunget til å leve under kontinuerlig politibeskyttelse i ni år.

Hans japanske oversetter Hitori Igarashi ble drept i 1991. Hans norske forlegger William Nygaard ble i 1993 skutt flere ganger utenfor sitt hjem, men overlevde.