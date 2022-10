Saudi-Arabias kronprins deltar ikke på toppmøte i Algerie

Den arabiske ligas 31. toppmøte skal holdes i Algerie neste måned. Natt til søndag sendte presidentkontoret i Algerie ut en melding der det heter at Saudi-Arabias 37 år gamle kronprins ikke kommer til å delta.

I uttalelsen, som er på arabisk og fransk, viser det statlige nyhetsbyrået Algeria Press Service til en uttalelse fra president Abdelmadjid Tebbounes kontor. Der heter det at Tebboune og kronprins Mohammed har snakket sammen på telefon. I samtalen «beklager kronprins Mohammed at han ikke kan delta på toppmøtet 1. november, etter anbefaling fra leger som har rådet ham til å ikke dra», heter det.

– Presidenten sa at han har forståelse for situasjonen og beklager kronprinsens fravær, og at han ønsker kronprinsen god helse, står det i uttalelsen.

En uttalelse fra det statlige nyhetsbyrået Saudi Press Agency bekrefter at kronprinsen og Algeries president har hatt en telefonsamtale, men nevner ikke noe om legenes råd. I denne uttalelsen står det bare at samtalen handlet om bilaterale forhold mellom de to landene.

Den saudiarabiske regjeringen hadde natt til søndag ikke svart på henvendelser fra AP om å kommentere saken.

Kronprins Mohammed bin Salman har tidligere ikke hatt kjente helseproblemer som har hindret ham fra å reise.