Historien om de to prinsene i Tower of London starter 1483 da deres far Edward IV døde uventet. Da overlot han ansvaret over sønnene Edward V (12) og Richard av Shrewsbury, hertugen av York (9), til broren Richard III.

Mysteriet om prinsene i Tower of London er et 539 år gammelt mysterium. Her er et maleri av Edward V og hans lillebror Richard. Foto: Offentlig eiendom, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1736441 / Wikipedia

Edward V som da var mindreårig, skulle en gang bli konge. Det ville ifølge historien onkel Richard sette en stopper for. Derfor låste han inn Edward og lillebroren i det beryktede Tower of London.

Guttene ble aldri sett igjen, og det hevdes at Richard III fikk de to prinsene drept for å sikre at han selv ble konge.

Elizabeth sa nei, Charles sier ja

På 1600-tallet ble det funnet rester av to barn i Tower of London. Senere, på 1700-tallet, ble det også funnet rester av to barn på eiendommen til Windsor Castle. Windsor Castle er et slott i Windsor utenfor London som, sammen med Buckingham Palace i London og Holyrood Palace i Edinburgh, er en av hovedresidensene til den britiske monarken.

Disse funnene har blitt antydet at kan tilhøre de to prinsene.

Forskere og historikere har lenge hatt lyst til å undersøke beinrestene og ta DNA-prøver av dem. Men siden beinrestene har blitt gravlagt i kongelige krypter, trengs det tillatelse fra monarken for å utføre testene.

Dette nektet avdøde dronning Elizabeth II forskere å gjøre. Nåværende monark kong Charels har imidlertid et annet syn på saken, og ifølge Tracy Borman, sjefkurator for historiske kongelige palasser, skal kongen støtte DNA-testing av beinrestene.

– Han har sagt at han ønsker at en etterforskning skal gå videre, slik at vi kan fastslå, en gang for alle, hvordan de unge kongelige døde, sa hun på en litteraturfestival Staffordshire.

Ved å karbondatere beinrestene vil forskerne kunne også kunne se om barna beinene tilhører døde under Richard IIIs regjeringstid.

Kaller det Tudor-propaganda

Teorien om at Richard III drepte nevøene sine ble særlig popularisert av William Shakespeare og hans Richard III-skuespill.

Drepte Richard III nevøene? Foto: Offentlig eiendom, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6640176 / Wikipedia

Bevis for at prinsene faktisk ble drept har derimot aldri blitt funnet. Historien har derfor blitt en slags engelsk folklore.

Mange mener også at historien er oppspinn, og heller et stykke propaganda fra Tudor-familien, som tok over tronen etter at Richard III ble drept i slaget ved Bosworth Field – det avgjørende slaget i Rosekrigen.

Henry VII tok så over som konge av England. Han var far til Henry VIII, kongen som utløste den engelske reformasjon, giftet seg seks ganger og fikk to av sine koner halshogd.

Fulgte ledetråder i «Da Vinci-koden»-stil

I fjor dukket det derimot opp en ny teori. Forskere mente da å ha funnet bevis for at Richard III ikke drepte prinsene, men heller inngikk en avtale med prinsens mor, Elizabeth Woodville om å sende i alle fall Edward V til den landlige landsbyen Devon for å leve i hemmelighet.

Denne teorien har forskerne kommet frem til ved å følge en serie ledetråder i god «Da Vinci-koden»-stil.

Forskningsprosjektet kalles «Missing Princes Project», og forskerne fulgte en sti av papirer, blant annet middelalderdokumenter og fant ut at Richard III den 3. mars 1484 sendte en tilhenger på et oppdrag fra Yorkshire til Coldridge i Devon.

Like etter denne hendelsen dukket plutselig en «John Evans» opp i landsbyen, og fikk tittelen Lord of the Manor, oppdaget forskerne.

Det er ikke blitt funnet noen oversikt over Evans’ liv før han ankom Devon. Tittelen ser dermed ut til å komme helt ut av det blå.

– Denne mannen John Evans ble gitt disse prestisjetunge titlene, til tross for at han tilsynelatende dukket opp ut av det blå, noe som er mildt sagt merkelig. Det er mulig at Edward ble sendt hit for å leve i hemmelighet som en del av avtalen som vi vet ble avtalt mellom Richard og moren hans, sier John Dike, hovedforsker på prosjektet til Telegraph.

Mener John Evans er Edward V

Det er flere funn som styrker forskernes teori.

Først og fremst fant de symboler tilhørende huset York, dynastiet Edward V tilhørte, skåret inn i den lokale kirken, St. Matthew’s.

Det var likevel særlig kapellet ved den kirken som førte til at Dike og kollegaene publiserte funnene sine. Kapellet skal ha blitt bygd av John Evans i 1511, og var full av symbolikk.

Blant annet finnes det et bilde av Evans som stirrer direkte på et glassmaleri av en helgenlignende gutt, trolig Edward V, noe som forskerne mener antyder at de var samme person.

Fra før av finnes det bare to andre glassmalerier av Edward V. Ett er i det kongelige vinduet ved Canterbury katedralen. At det er funnet et kongelig portrett av Edward V i en kirke så langt på ut på landsbygda, får derfor forskerne til å spekulere.

Dike mener det symboliserer tilstedeværelsen av en viktig person.

I glassmaleriet var det også en stor krone over Edward Vs hode. Den er fylt med bilder av 41 bittesmå hjort. Da John Evans bygde kapellet i 1511, ville Edward V vært 41 år.

Forskerne trekker også frem at navnet John Evans er feilstavet som «EVAS», noe teamet står for «EV» – Edward V og «AS» for «asa» som er latin for helligdom.

Forskerne antyder at dette kan være meldinger sendt av Edward til fremtidige generasjoner, og avsløre hvem han egentlig var.

– Med alle de hemmelige symbolene og ledetrådene, høres det litt ut som Da Vinci-koden. Men oppdagelsene inne i denne kirken i midten av ingensteds er ekstraordinære, sier Dike.

– Når du har tatt alle ledetrådene sammen, ser det ut til at historien om prinsene i tårnet kanskje må skrives om, legger han til.