Ifølge paraplyorganisasjonen Mittelstandsverbund mener over en tredel av bransjeforeningene at energikrisen kommer til å true et stort antall av deres medlemsbedrifter hvis ikke myndighetene gjør noe.

Ifølge undersøkelsen forventer over 26 prosent av selskapene en nedgang i salget i neste månedene, mens det i forrige kvartal kun gjaldt 16 prosent.

For om lag 30 prosent av selskapene falt overskuddet fra juli til september, mens antall ansatte stagnerte.