Zuma anklager sin etterfølger for å være korrupt

– Presidenten er korrupt, likevel er de travle etatene, de selvutnevnte korrupsjonsjegerne og de frivillige organisasjonene, dønn tause, sier Zuma.

Tidligere i år ble Ramaphosa anklaget for å ha skjult flere millioner dollar på en storslått bondegård.

Zuma kom med påstanden da han lørdag holdt sin første pressekonferanse etter 7. oktober. Da utløp en fengselsdom på 15 måneder.

Zuma ble fengslet i juli i fjor etter at han nektet å vitne i en korrupsjonsetterforskning, men han ble løslatt på grunn av helseproblemer to måneder senere.

Han er også anklaget for korrupsjon i forbindelse med en våpenavtale for over 20 år siden, men dom har ennå ikke falt.