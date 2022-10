Forsvarer håper fredsprisen kan beskytte belarusisk aktivist i fengselet

– Myndighetene har allerede kritisert avgjørelsen om å gi Nobels fredspris til menneskerettsaktivister som politisk. Men vi håper den nye bølgen med oppmerksomhet rundt Ales' skjebne gjør at de er litt mer forsiktige i håndteringen av ham, sier advokat Pavel Sapelko til NTB.

Bjaljatski sitter fengslet i Belarus på en dom som menneskerettsorganisasjoner sier er politisk motivert. Det er andre gang fredsprisvinneren soner en slik dom. Anklagene har begge ganger vært skattefusk.

Sapelko er advokat i Viasna, menneskerettsorganisasjonen Bjaljatski stiftet. Han sier at de har fått nyheten om nobelpristildelingen fram til Bjaljatski i fengselet.

– Han fikk høre nyheten, men vi har ikke informasjon om hvordan det skjedde, sier Sapelko.

Håper Bjaljatski kommer til Oslo

Han vet heller ikke hvordan Bjaljatski reagerte på nyheten. Bjaljatski skal ha fått sendt ut en liste over personer han ønsker skal inviteres til Oslo for den høytidelige fredsprisutdelingen.

– Jeg håper til det siste at han selv kan være der for å ta imot prisen, og vi vil forsøke å få med fem andre av våre kolleger som nå er i fengsel, sier Sapelko.

Nobelkomiteen ba Belarus løslate Bjaljatski slik at han kan komme til Oslo for å ta imot prisen. Viasna har også oppfordret norske myndigheter til å be om dette, samt til å ta kontakt med Bjaljatski i fengselet for å vise at han ikke er alene.

Forholdene fredsprisvinneren soner under, beskrives slik:

– Han blir holdt i kjelleren til et fengsel i sentrum av Minsk. Denne bygningen er over 200 år gammel og bør ikke brukes for langtidsplassering av folk. Det er kaldt og fuktig, og på sommeren er det varmt og klamt, sier Sapelko.

– Han kan gå rundt i en liten bakgård i en time om dagen. Fengselet stiller med minimalt med mat, men full ernæring får man kun gjennom besøk fra slektninger, sier Sapelko.

– Får ikke møte kona og sønnen

Ifølge forsvareren har Bjaljatski ikke fått møte sin kone eller sønn i løpet av de 15 månedene han nå har sittet fengslet.

– Han har heller ikke fått snakke med dem på telefon, sier Sapelko.

Ifølge advokaten er det lite Bjaljatskis juridiske team kan gjøre for å forbedre situasjonen. Han beskriver anklagene mot Bjaljatski som vilkårlige.

– Dessverre er vi forberedt på at myndighetene vil fortsette å holde Ales fengslet, sier Sapelko.

Fredsprisen deles i år mellom Bjaljatski, den russiske menneskerettsorganisasjonen Memorial og Center for Civil Liberty i Ukraina.