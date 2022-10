Li har stått i bresjen for Kinas økonomiske reformer og har til nå vært den nest mektigste politikeren i Kinas regjering etter president Xi Jinping.

At han ikke lenger er med i Kommunistpartiets toppledelse ble klart da listen over medlemmene i partiets sentralkomité ble offentliggjort lørdag.

Lis navn er ikke blant de 205 medlemmene, noe som innebærer at han heller ikke kan sitte i Politibyråets stående komité, som er Kinas mektigste organ.

Det spekuleres imidlertid på om han kan komme til å bli ny leder i Kinas Folkekongress, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Politbyråets stående komité består av sju medlemmer, deriblant Xi Jinping. I tillegg til at statsminister Li Keqiang går ut, forsvinner lederen for Folkekongressen Li Zhanshu, som i mange år har vært en av Xis nærmeste allierte. Heller ikke lederen for partiets rådgivende organ Wang Yang eller partiets leder i Shanghai Han Zheng blir med videre.

Først søndag er det ventet at listen over de sju medlemmene blir offentliggjort.

Enstemmig støtte til Xi

Samtidig har partiet vedtatt en endring i partiets vedtekter som bekrefter president Xi Jinpings sentrale stilling, eller «kjerneposisjon». Dermed er det duket for at Xi beholder stillingen som partileder slik at han er sikret makten i en tredje femårsperiode. Dette er ventet å bli offentliggjort søndag.

– Alle partimedlemmer er forpliktet til å opprettholde kamerat Xi Jinping kjerneposisjon i partiets sentralkomité og i partiet som helhet, ifølge resolusjonen, som ble enstemmig vedtatt.

Før avstemningen ble det lest opp en begrunnelse der Xi Jinpings innsats for å styrke økonomien, militæret og kommunistpartiets autoritet ble understreket flere ganger.

Det har vært vanlig at kinesiske ledere kun blir sittende som partileder og president i to femårsperioder. Men dette har Xi Jinping ønsket å endre slik at han kan bli sittende i enda en periode.

Ekspresident geleidet ut

Tidligere ble det meldt at Kinas tidligere president Hu Jintao uventet ble geleidet ut under partikongressens avslutningsseremoni lørdag. Før han forlot møtet klappet han Li Keqiang på skulderen, noe som kan tyde på at episoden var knyttet til at Li fjernes fra makten.

79 år gamle Hu virket lite villig til å forlate møtet. Under partikongressen satt han på plassen ved siden av presidenten, men etter en kort prat med Xi og Li ble han fulgt ut av en møtevert.

Om lag 2.000 delegater har deltatt på partikongressen, som har vart i en uke.

– Våg å kjempe, våg å vinne, sa Xi i sin avslutningstale lørdag.

At Xi har ønsket en tredje periode ved makten bryter med partiets linje om at en partileder og president kun skal sitte i to perioder. Dette ble innført etter perioden med Mao Zedong, som samlet all makt i egne hender og blant annet gjennomførte kulturrevolusjonen fra 1966-76, som førte til store lidelser for millioner av kinesere på.