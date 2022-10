Biden sier hans hensikt er å stille som presidentkandidat i neste valg

– Jeg har ikke kommet med noen formell beslutning, men det er hensikten min å stille igjen, og vi har tid på oss til å bestemme oss, sier Biden i et intervju med MSNBC.

På spørsmål om hva førstedame Jill Biden mener om hans ønske om å stille i 2024-valget, svarer han at kona er positiv.

– Min kone mener at vi gjør noe som er svært viktig og at jeg ikke burde gå ifra denne oppgaven, sier presidenten.

Biden har også ved tidligere anledninger sagt at han ønsker å bli president for en ny periode, mens han andre ganger har gitt uttrykk for tvil. I et intervju med CBS i september sa han at det var altfor tidlig å bestemme seg nå, og at tiden vil vise om han kommer til å stille til valg igjen Han sa også i september-intervjuet at han har «stor respekt for skjebnen».

Men i fredagens uttalelser går han lenger enn før ved å forklare resonnementet bak det som kan bli en ny presidentperiode. Hvis han blir gjenvalgt, vil han ha fylt 86 år ved utgangen av presidentperiode nummer to.

Biden antyder, som han har gjort også før, at hvis Donald Trump vil gjøre et nytt forsøk på å ta tilbake Det hvite hus, så kan det være motivasjon for at Biden også vil prøve seg på nytt.