Orkanen Roslyn på vei mot Mexicos vestkyst

Roslyn ble sent fredag kveld lokal tid oppgradert til kategori én-orkan etter at vindhastigheten hadde økt gjennom dagen.

Orkanen kan komme til å styrke seg ytterligere, til kategori to på en skala der fem er kraftigst, viser den oppdaterte prognosen fra det amerikanske orkanvarslingssenteret (NHC).

Roslyn ventes å treffe land i løpet av lørdag kveld eller natt til søndag mellom turiststedene Puerto Vallarta og Mazatlán.

Mexicanske myndigheter har utstedt orkanvarsel for kyststrekningen og advarer om at Roslyn kan utløse jordskred og oversvømmelser. NHC advarer om fare for farlig stormflo langs kysten.