Dette er spørsmål som flere politiske kommentatorer den siste tiden har begynt å stille seg. I USA nærmer mellomvalget seg. Om tå år skal USA velge ny president.

– Trump er Putins drømmepresident. Det ville vært fritt frem for Putin, fordi Trump bryr seg ikke om Ukraina. Han kalte jo invasjonen «genial» og «vidunderlig». Trumpistene ser opp til Putin som en machomann, noe de synes er veldig beundringsverdig. Hva mer kan en ønske seg av en amerikansk president om du heter Vladimir Putin, spør Norce-forsker Hilmar Mjelde.

Under sin presidentperiode skapte Donald Trump sjokkbølger innad i Nato. Samtidig pleiet han kontakt med og roste flere av verdens farligste statsledere.

– Trump ville ikke tatt en bred lederskapsrolle

Mange mener Donald Trump var hjernen bak angrepet på den amerikanske kongressen og oppildnet massene til å storme bygningen hvor de folkevalgte var samlet. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

Under Putins angrepskrig krigen har Trump i hovedsak holdt en lav profil, men han har blant annet uttalt seg om den anstrengte energisituasjonen i Europa i kjølvannet av at Russland har stengt igjen kranene.

– Trump kritiserte Europas enerigavhengighet vis-a-vis Russland med rette. Men man kan ikke gå fra det til at Trump ville tatt en bred lederskapsrolle. Da må man med vilje se bort fra alt annet Trump har sagt og gjort utenrikspolitisk, minner Mjelde om.

I november braker mellomvalget løs i USA. Det kan gi en pekepinn om hvilken vei den politiske vinden i USA blåser. Vil Biden-administrasjonen miste handlingsrom, og hvem vinner drakampen mellom demokrater og republikanere. Resultat kan få få store konsekvenser.

– Trump bryr seg ikke om allianser

– Biden har kritisert deler av det republikanske partiet for lunken holdning til Ukraina. Enkelte har kommentert at dersom Trump skulle bli president vil det kunne bety en farligere situasjon for Nato, og at støtten til Ukraina vil reverseres. Er du enig i dette?

– Ja, helt klart hva gjelder Trump. Vi ville ikke sett den type lederskap som USA under Biden har stått for. Trump bryr seg ikke om allianser, Nato eller den humanitære situasjonen. Trump ønsker jo å trekke USA ut av Nato. I et nytt Trump-presidentskap vil det ikke være noen general Mattis eller Kelly, men kun ja-folk håndplukket for å være lojale mot Trump og ikke fordi de er kompetente, advarer NORCE-forskeren.

Ukrainske militærkjøretøyer beveger seg på veien i det frigjorte territoriet i Kharkiv-regionen, Ukraina, mandag 12. september 2022 etter lynoffensiven mot Putins krigsmaskin. (AP Photo/Kostiantyn Liberov)

– Det er USA på sitt beste

Han mener dagens politiske ledelse i USA har vært helt avgjørende, og viser hva som skjer når verdens eneste supermakt går foran og tar føringen i kriser hvor verdensfreden og vitale samfunnsinteresser i mange land står på spill.

– Lederrollen USA har tatt i Ukraina-krigen er USA på sitt beste, etter mitt syn, og viser at USA er fundamentalt et godt land med et godt folk. Jeg mener Biden reagerte for forsiktig i krigens startfase, men at han ellers har gjort en god jobb der, sier Mjelde til ABC Nyheter.

I perioden etter at Trump motvillig flyttet ut av Det hvite hus, har han bygd seg gradvis opp i kulissene. Trumps radikale tilhengerskare slår fortsatt ring om 76-åringen fra New York. Nå snakkes det åpent om at Trump har potensial til å gjøre comeback som president i USA.

– Det betyr mer for folk flest når bensinprisen kryper over fire dollar

– Hvilke saker vil avgjøre valget?

– Inflasjon og stigende kriminalitet, og kanskje i noen grad abortsaken enkelte steder. Men abortsaken begynner å svinne hen. Det betyr mer for folk flest når bensinprisen kryper over fire dollar for en gallon (3,8 liter, red. anmrk.). Bensinpris-skiltene er over alt i USA, så folk blir påminnet om inflasjonen hele tiden, sier USA-forskeren.

– Tror du GOP vil nominere Trump til sin presidentkandidat, eller er andre kandidater mer aktuelle?

– I utgangspunket tror jeg nominasjonen er hans, om han stiller, fordi han har omformet partiet til den politiske fløyen av Trump Organization. Men man kan likevel aldri vite helt i primærvalg, fordi han kan bli utfordret fra høyresiden av de nye fremadstormende trumpistene, som mye omtalte Ron DeSantis, svarer Mjelde.

– Biden har tøyd og kanskje misbrukt makten sin

USAs president Joe Biden. Foto: AP / NTB

– Hvis republikanerne gjør det sterk i mellomvalget, hvordan vil det påvirke Bidens presidentskap og muligheten til å utøve sin politikk?

– Republikanernes mål er å stenge ned Bidens presidentskap. Ingen ny politikk vil bli vedtatt, og det vil bli aggressive høringer om presidentens sønn, Afghanistan-fadesen og den lekke grensen til Mexico. Det kan godt hende Biden blir stilt for riksrett for et eller annet, selv om det ikke er saklig grunnlag for det. Når det er sagt, mener jeg Biden har tøyd og kanskje misbrukt makten sin på en kritikkverdig måte i noen tilfeller, påpeker Mjelde.

– Personlig atferd betyr ikke lenger betyr noe



Bob Woodward kommer med ny bok om sine samtaler med trump. Hvilken betydning tror du det kan få for Trumps presidentsjanser?

– Det er på tide at vi slutter å lure på om bokavsløringer får noen konsekvenser for Trump. Noe av det nye i amerikanske politikk er at personlig atferd ikke lenger betyr noe, i alle fall ikke på høyresiden. Kall det gjerne Trump-effekten. Det som betyr noe for velgerne er hvilket parti du tilhører. Det en ren stammementalitet.

– Folk er mentalt ferdig med 6. januar

Panelet som gransker opptøyene på Capitol Hill 6. januar 2021, har besluttet å stevne Donald Trump for å tvinge ham til å avgi forklaring.

– Vil han møte, og vil det svekke eller styrke Trump, og kunne påvirke resultatet av mellomvalget?

– Han kommer gjerne til å si at han vil vitne, men jeg har ingen tro på at det vil skje, av flere grunner. 6. november-høringene får ikke noen som helst effekt. Folk er mentalt ferdig med 6. januar. Folk er opptatt av de konkrete tingene som påvirker livene deres i det daglige, og kongresstormingen faller ikke i den kategorien, avslutter USA-kjenneren Hilmar Mjelde.