Hvis dokumentene skulle bli delt med andre, kan USAs metoder for å innhente etterretning bli avslørt, sier avisens kilder, som ikke vil stå fram med navn.

Det heter videre at minst ett av dokumentene omhandler Irans rakettprogram. Andre dokumenter skal omhandle «svært sensitivt» etterretningsarbeid rettet mot Kina.

– Folk som bidrar i USAs etterretningsinnhenting kan settes i fare, og innhentingsmetoder kan bli avslørt. I tillegg kan andre land eller USAs motstandere hevne seg på landet for handlinger som er blitt gjort i hemmelighet, skriver avisa.

Trump er under etterforskning for urettmessig å ha sikret seg 11.000 dokumenter som påtalemyndigheten mener tilhører den amerikanske stat. Saken har endt opp som en pågående saga i rettsvesenet, og lite tyder på noen rask avklaring.

– Alle vet at vi ikke har gjort noe galt. De angriper meg fordi de vil kneble meg. De vil kneble deg og hele den vidunderlige bevegelsen Make America Great Again, uttalte Trump på en pressekonferanse etter at hans advokater nylig forsøkte å engasjere høyesterett i saken.