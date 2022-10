Kristiansands ordfører: Vi kan ikke leve med et uoppklart barnedrap

– Dette er dypt alvorlig, og det er en tragedie for Viggo Kristiansen og alle de nærmeste rundt han, sier Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) etter at riksadvokat Jørn Maurud fredag innstilte på frifinnelse av Kristiansen.

Han mener riksadvokaten kom med en tydelig begrunnelse for at det ikke er noe som tilsier at det er beviser mot Kristiansen.

– Det er forferdelig det Viggo Kristiansen har opplevd, det å bli fratatt friheten så lenge, sier ordføreren.

Samtidig er han glad for at riksadvokaten var tydelig på at etterforskningen i saken skal fortsette.

– Vi kan ikke leve med et uoppklart barnedrap. Det har blant annet med jentene og jentenes pårørende å gjøre, sier Skisland.

– Jeg er glad for at dette kommer så tydelig fram, sier han.

Skisland sier at det i Kristiansand har vært sterke meninger for og imot, men sier at riksadvokatens avgjørelse bidrar til at byen nå kan komme seg videre.

– Og at riksadvokaten var så tydelig, bidrar til dette.