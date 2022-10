Erdogan sier ja til å møte Kristersson

Kristersson har gjort det klart at han så raskt som mulig vil reise til Ankara for et personlig møte med Erdogan. Håpet er at det kan rydde opp i Tyrkias nøling om svensk Nato-medlemskap.

– Sveriges nye statsminister ba om et møte. Jeg har gitt våre venner beskjed om å innvilge et møte. Vi skal diskutere disse spørsmålene med ham i vårt hjemland, sa Erdogan til TV-selskapet NTV da han var på flyet på vei hjem fra et besøk i Aserbajdsjan.

Kristersson kom med utspillet da han deltok på sitt første EU-toppmøte i Brussel torsdag. I forkant hadde han også møte med Nato-sjef Jens Stoltenberg, der Stoltenberg uttrykte at han ser fram til å ønske Sverige velkommen i forsvarsalliansen.

Tyrkia har stilt en rekke krav for å godkjenne Sveriges søknad. Blant annet krever landet utlevering av en rekke personer de mener er knyttet til kurdiske organisasjoner og Gülen-bevegelsen.

Kristersson har tro på at det la seg gjøre å komme fram til en løsning, slik at Tyrkia gir slipp på sin motstand mot svensk og finsk medlemskap. Han mener en personlig diskusjon med den tyrkiske presidenten vil bidra til å vise hva de nordiske landene gjør og hvordan det kan føre til framgang i prosessen.